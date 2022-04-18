Прокуратура проводит проверку по факту пожара на крыше дома на Горпищенко

Проверят управляющую компанию
Прокуратурой Севастополя начата проверка по факту пожара 18 апреля на крыше многоквартирного дома № 41 по ул. Горпищенко.
Возгорание началось ночью, площадь пожара составила 100 кв. м. Был эвакуирован 21 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Обошлось без погибших и пострадавших.
«Прокуратурой будет проверено исполнение жилищного законодательства уполномоченными органами и должностными лицами. Будет дана оценка выполнения обязанностей по содержанию дома со стороны ГУПС «Управляющая компания Нахимовского района», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того, будет проверено исполнение требований законодательства в деятельности Фонда содействия капитального ремонта города Севастополя.
Также будет контролироваться оказание помощи жильцам и соблюдения их прав.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — заключили в прокуратуре.
Напомним, ранее сообщалось, что предварительной причиной пожара в доме №41 по улице Горпищенко стала неисправность проводки.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя