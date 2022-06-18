Путин поручил навсегда освободить бизнес от проверок

Если нет рисков причинения вреда

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой реформы системы проверок бизнеса, предложив отменить большинство из них навсегда. Об этом он заявил 17 июня во время выступления на ПМЭФ-2022.

Президент считает, что это будет кардинальным шагом для поддержке субъектов предпринимательства в нынешних санкционных условиях.

«Навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», – сказал Путин.

Он добавил, что количество плановых проверок бизнеса в России с начала пандемии сократилось в шесть раз, и подчеркнул, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей «не выросло, а наоборот — снизилось».

«Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований», — считает Путин.

Также президент заявил о необходимости декриминализации целого ряда составов экономических преступлений и подчеркнул, что правоохранительные и надзорные органы «не должны собственными руками подводить российский бизнес под статью».

Глава государства поручил пересмотреть нормы уголовного законодательства, не привлекать к ответственности компании, которые работают без лицензий, которые выдавали страны Запада, отменить привлечение к ответственности предпринимателей за невыплату налогов, если задолженность погашена и так далее.

Параметры реформы определит правительство России в ближайшие месяцы.

Напомним, президент России Владимир Путин инициировал введение промышленной ипотеки под 5% для тех, кто готов открывать производства.

Ольга Сурикова