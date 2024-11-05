В Севастополе горел мебельный цех

В Севастополе в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях городского управления МЧС поступила информация о пожаре в районе улицы Хрусталёва в 11:19.
Прибывшие подразделения установили, что в одном из боксов горят пиломатериалы и доски на площади 20 кв метров.
Пожар потушили чуть более чем за полчаса. На данный момент открытое горение ликвидировали.
Погибших и пострадавших нет. Ситуация на контроле МЧС.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, накануне в севастопольском посёлке Кача случился пожар из-за неисправного обогревателя.
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Ольга Сурикова
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