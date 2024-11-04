Обогреватель стал причиной ночного пожара в Каче

В севастопольском посёлке Кача случился пожар из-за неисправного обогревателя, который оставили включенным на ночь. Загорелась хозпостройка в частном доме на площади 15 квадратных метров.

До прибытия пожарных соседи успели спасти 86-летнюю женщину. С отравлением продуктами горения ее доставили в больницу.

В течение часа пламя потушили.

МЧС России напоминает, как правильно использовать электрообогреватели:

— размещайте обогреватель на безопасном расстоянии от штор, ковров и мебели;

— следите за исправностью проводки и самого прибора;

— не используйте кустарно изготовленные и повреждённые приборы;

— не включайте несколько мощных приборов одновременно;

— не размещайте провода под коврами, линолеумом и в сырых местах;

— не разрешайте детям трогать обогреватель, не включай его на ночь.

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Анна Левина