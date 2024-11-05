В Севастополе задержали мужчину за публичную демонстрацию нацистской символики

Полиция привлекла к ответственности мужчину за публичное демонстрирование нацистской символики и распространение ложной информации о деятельности Вооружённых Сил РФ.
Автором публикаций оказался 54-летний самозанятый, работающий в рекламной сфере. Он публиковал символику запрещённых и террористических организаций, включая украинские неонацистские формирования, а также распространял ложные материалы о действиях ВС РФ на Украине.
За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики суд назначил мужчине административный арест на пять суток.
Дело передано в следственный комитет.
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Анна Левина