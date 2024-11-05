Общественная палата Севастополя пополнилась двумя членами по квоте заксобрания

В Общественной палате города начался процесс доформирования в связи с прекращением полномочий четырех ее членов.

Сегодня на сессии Заксобрания были рассмотрены кандидатуры Андрея Куринова и Дениса Цыганка на членство в Общественной палате от законодательного органа.

Андрей Куринов (на фото) был депутатом заксобрания II созыва от ЛДПР, где занимал пост заместителя председателя постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам.

На сегодняшний день Андрей Куринов активно занимается организацией помощи участникам СВО. Награжден медалью «За помощь специальной военной операции».

Денис Цыганок выдвинут от региональной общественной организации «Гренадер».

Депутаты Заксобрания единогласно избрали двух новых членов в Общественную палату города.

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Ольга Сурикова