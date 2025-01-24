В Севастополе горел частный дом

Сегодня ночью в Севастополе загорелся частный двухэтажный дом на улице Кудюрова.

На улицу эвакуировались 5 человек. Обошлось без жертв.

Пожар площадью 120 квадратных метров потушили в 23:30, не допустив распространения.

Жильцов временно разместили в местном пансионате.

От МЧС России в работах задействовались 12 специалистов и 4 автомобиля. Также привлекалась Спасательная служба Севастополя.

Предварительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки.

Напомним, в Севастополе рано утром 20 ноября загорелся пятиэтажный дом на улицы Хрусталева, 17: пожар охватил квартиры со второго по пятый этаж. Один мужчина погиб.

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Ольга Сурикова