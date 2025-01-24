В Севастополе за 23 января вывезли рекордное количество загрязненного мазутом грунта

Накануне сотрудники МЧС вместе с волонтерами очищали береговую черту в районе Голубой бухты, также продолжили работу на качинском побережье возле «Нашего паруса».

Согласно оперативной сводке правительства Севастополя, за 23 января вывезли 137,48 тонны загрязненного мазутом грунта из Качи — «пока это наш рекорд». Сначала готовились и оборудовали подъездные пути для тяжелой техники, затем два дня механизированным способом поднимали грунт в лодках с побережья, и в итоге вчера вывезли большое количество для утилизации. За все время работ вывезено уже 403,62 тонны. Эта работа еще будет продолжаться.

Сегодня спасатели и волонтеры работают в Каче — в районе «Серебряного бриза».

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 27 птиц.

Если вы хотите помочь — записаться можно по телефону +7 (8692) 41-70-51. Если вы нашли пятно мазута или пострадавшую птицу — звоните 112.

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Ольга Сурикова