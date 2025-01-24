В Рунете снова произошел крупный сбой

В работе интернета в России наблюдаются крупные неполадки. Об этом свидетельствуют данные сайтов «Сбой.рф» и Downdetector 24 января.

Согласно информации, размещенной на порталах, сбой коснулся различных известных сервисов, операторов и провайдеров. Например, на проблемы жалуются пользователи Telegram и Steam, клиенты всей «большой четверки» операторов, а также ряда интернет провайдеров.

По данным Downdetector, с 10:45 по московскому времени жалобы о работе Telegram оставили больше 1400 человек.

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Ольга Сурикова

Фото: shedevrum.ai