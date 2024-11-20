В Севастополе загорелся дом на улице Хрусталева. Есть погибший

В Севастополе сегодня утром загорелся пятиэтажный дом на улицы Хрусталева, 17: пожар вспыхнул в квартире на 2-м этаже 5-этажного дома. Дальше огонь начал распространяться выше, по предварительной информации, пожар затронул 8 квартир.

Предварительная площадь пожара около 200 кв.м. Спасены 23 человека, из них 1 ребенок с помощью спасательного устройства. К сожалению, есть 1 погибший — пожилой мужчина, его личность сейчас устанавливается, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что сейчас разворачивается пункт временного размещения для людей в кинотеатре «Москва». Будет решаться вопрос по дальнейшему размещению людей, квартиры которых пострадали.

Прокуратура Севастополя устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

В 9:41 минуту пламя локализовано, огня больше нет, проливка конструкций продолжается, сообщили в МЧС Севастополя.

Пострадали 7 квартир и чердачное помещение.

В жилище на 4 этаже обнаружен погибший пожилой мужчина. Пострадала и госпитализирована женщина.

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Ольга Сурикова

Фото: МЧС Севастополя, пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева