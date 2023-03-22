В Севастополе глава капстроя покинул свой пост по собственному желанию

В Севастополе исполняющий обязанности директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов покинул пост по собственному желанию, сообщает ForPost.

Новым и. о. главы капстроя назначили замдиректора департамента Михаила Иванцива.

Напомним, Игорь Ахмедов занял пост в августе 2023, когда губернатор Севастополя Михаил Развожаве назначил директора капстроительства Иллариона Гапицонова своим помощником по курируемым территориям в Украине, которые сейчас находятся под контролем России.

Ольга Сурикова