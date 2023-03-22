Шойгу поручил наградить девушек, отразивших атаку дронов на Севастополь

Два из трех беспилотников, пытавшихся утром поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие. Об этом 22 марта сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поручив представить этих девушек к госнаградам.

Шойгу отметил, что два дрона были сбиты старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко.

Напомним, сегодня рано утром севастопольцы проснулись от звуков взрывов, в зданиях в центре города, в частности в здании правительства и здании Дома Москвы взрывной волной повыбивало стекла.

В 8 утра ситуацию в городе прокомментировал губернатор Михаил Развожаев.

«Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — отметил градоначальник.

На этом украинские провокации в нашем городе не закончились. Чуть позже стало известно, что украинские спецслужбы взломали несколько севастопольских и крымских радиостанций: Русское радио, радио Джаз, Европа ФМ.

Транслировалось фейковое заявление Совмина Крыма о том, что на Крымский мост готовится атака, а жителям стоит подготовиться к эвакуации, которая будет организована с помощью паромного сообщения.

Дарья Тимофеева

Фото: rbc.ru