Развожаев освободил Гапицонова от должности главы капстроя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаве назначил директора капитального строительства Иллариона Гапицонова своим помощником по курируемым территориям в Украине, которые сейчас находятся под контролем России.

Свой пост в капстрое он покинет.

«Нарастает количество задач по нашим курируемым территориям: по Старобельскому району и по Мелитопольскому. Все связано с текущими капитальными ремонтами, с налаживанием инфраструктуры, складывается необходимость, чтобы человек отдельный занимался этими вопросами. Поручил этот вопрос Илларион Юрьевичу Гапицонову. Поэтому с сегодняшнего дня он покидает департамент капитального строительства, будет моим помощником, будет работать на этот направлении», — пояснил Развожаев.

Он добавил, что назначение связано с учетом опыта и знаний Гапицонова подрядчиков на местах.

Его должность в департаменте с приставкой и.о займет Игорь Ахмедов.

Сам Гапицонов пошутил, что его назначают в связи со знанием им «украинского языка».

Ольга Сурикова