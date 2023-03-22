Аксенов анонсировал на апрель пуск воды по Северо-Крымскому каналу

Днепровскую воду из Северо-Крымского канала планируется пустить в апреле. Сейчас идет заполнение магистрального канала до перегораживающего сооружения в Красноперекопском районе.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сейчас очистка каналов, ремонт гидротехнических сооружений и другие работы ведутся в соответствии с графиком. Особое внимание уделяется противопаводковым мероприятиям. Удалось снизить скорость движения воды и, соответственно, ее уровень. Сейчас рисков подтопления территорий, прилегающих к каналу, нет.

Также, добавил Аксенов, ведется сбор заявок от водопользователей, планирующих полив своих сельхозугодий в этом сезоне. Стоимость днепровской воды для крымских фермеров будет ниже средней по сравнению с другими регионами Южного федерального округа.

Напомним, вода в Северо-Крымский канал начала поступать 3 марта 2023 года. До этого она была перекрыта на полуостров Украиной с 2014 года.

Ольга Сурикова