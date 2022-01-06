Участнице конкурса красоты из Крыма не дали визу в США

Финал пройдет без крымской леди

Представительница Крыма на международном конкурсе красоты для замужних женщин MRS. WORLD Анна Малоземова не сможет принять участие в финале, который пройдет в Лас-Вегасе. Ей США отказали в получении визы, сообщила организатор конкурсов красоты в Крыму Виктория Биль, передает «Крымское информационное агентство».

Крымская миссис лишена возможности побороться за главную корону конкурса.

«Наша Mrs.Crimea-World Анна Малоземова, к нашему глубокому сожалению, не сможет присоединиться к ним. Получить визу США нам не удалось», — отметила Биль.

Ольга Сурикова