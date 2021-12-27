В Севастополе пьяный гонщик совершил сальто на угнанном авто

Полиция выясняет все обстоятельства

В Севастополе в воскресенье, 26 декабря, мужчина, 1981 года рождения, решил совершить максим правонарушений на одном автомобиле.

Водителя автомобиля Volkswagen Transporter сняли очевидцы на подъезде к Ялтинскому кольцу, так как он вызвал у них недоумение своим лихачеством и неадекватным поведением на дороге, которое вскоре закончилось серьезной аварией.

«На автодороге Севастополь- Инкерман, 5 км, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части справа, снес дорожные ограждения в количестве 6 штук, и совершил опрокидывание», — сообщила замначальника пресс-службы городского УМВД Мария Нажа.

Сам водитель в ДТП не пострадал. Экипаж ДПС сразу оформил водителя за управление машиной в пьяном состоянии, а также не имея права управления.

Далее уточняется, что во время погрузки автомобиля на эвакуатор для отправки его на штрафплощадку, к месту ДТП подъехала собственница автомобиля и заявила об угоне транспортного средства.

Сотрудники ГИБДД вызвали следственно- оперативную группу. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ольга Сурикова