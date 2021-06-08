В Севастополе еще дадут оценку изъятию девочки в Андреевки

Проверки продолжаются

Сегодня во время отчета в Законодательном собрании уполномоченной по правам детей в Севастополе Марины Песчанской депутаты поинтересовались, понесли ли наказание виновные в незаконном изъятии девочки в Андреевке.

Напомним, в конце апреля в Севастополе произошла скандальная история с изъятием органами опеки в Андреевке 11-летней девочки Алины. Мама девочки уехала в командировку, оставив ее с бабушкой. 30 апреля Алина осталась ночевать у маминой подруги, куда и приехала полиция забирать ребенка. Девочку вернули бабушки только после вмешательства губернатора Севастополя Михаила Развожаева. К проверке инцидента подключились прокуратура и УМВД.

В прокуратуре Севастополя сообщили, что было установлено, что сотрудниками службы по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нахимовскому району «в ночное время ребенок безосновательно изъят из семьи и помещен в ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» для медицинского обследования и дальнейшего устройства в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков».

Марина Песчанская, отвечая на вопрос депутатов, отметила, что в тот день губернатор Севастополя «принял решение, которое было вообще знаковым в Российской Федерации».

На данный момент, по ее словам, после проверки прокуратуры привлечены к ответственности лица, которые участвовали в изъятии ребенка.

Также на конец июня готовится выездное заседание, где одним из вопросов будет оценка этого события с точки зрения всех полученных ответов из органов, занимающихся проверкой нарушенных прав ребенка. В работе выездного заседания примет участие и депутат Закса от фракции ЛДПР Артем Гордиенко.

«Примем решение, чтобы подобных случаев в Севастополе не было. Это нонсенс, таких случаев не должно быть. Изъятие должно быть только тогда, когда есть реальная угроза жизни и здоровью ребенка», – заявила Песчанская.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Шефная