В Севастополе продолжится рост тарифов на электроэнергию

Тарифы на электричество все еще не достигли общероссийского уровня

Тарифы на электроэнергию в Севастополе все еще не соответствуют рыночной стоимости и субсидируются из федерального бюджета.

Об этом стало известно из отчета директора горхоза Евгения Горлова, опубликованного им на официальном сайте заксобрания Севастополя.

«В целях сохранения политики поэтапного доведения цен (тарифов) на территории Севастополя до общероссийского уровня департаментом внесены изменения в прогнозный план изменения цен (тарифов) на электрическую энергию для потребителей города Севастополя на 2020-2024 годы. Вышеуказанные изменения согласованы ФАС России и Минэнерго России», — говорится в отчете.

В 2020 году в городе действовали 4 инвестиционные программы для предприятий в сфере электроэнергетики. Общий объем финансирования инвестиционных программ на 2020 год составил 420,712 млн рублей.

Также в 2020 году объем субсидирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии составил 335,219 млн рублей.

Напомним, последний раз тарифы на электроэнергию в Севастополе росли в 2019 году.

Дарья Тимофеева

Фото: правительство Севастополя