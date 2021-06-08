Коронавирус в Севастополе не сдает позиции

Снова растет количество заболевших

В Севастополе по состоянию на 8 июня зарегистрированы 27 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

35 человек выписаны после выздоровления.

Умерли два человека в возрасте 78 лет и 81 год.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 138 человек. В настоящий момент выздоровели 13 828 человек, 696 умерли.

Под наблюдением находится 297 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.