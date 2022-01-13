В Севастополе двое погибли при пожаре в квартире на улице Ревякина

Сегодня, 13 января, сотрудники МЧС обнаружили трупы двух людей при тушении пожара в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома на улице Ревякина.

«Утром 13 января в 7 часов ровно в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение, что по улице Ревякина идёт дым из квартиры. По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 2-й пожарно-спасательной части, одно отделение и автолестница 1-й части.

По прибытии было установлено: происходит пожар в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома. Огнеборцы незамедлительно сформировали два газодымозащитных звена и проникли в жилище. На тушение подали ствол «Б» и ствол высокого давления. В ходе обследования помещений внутри были обнаружены двое человек без признаков жизни – к сожалению, сотрудники скорой медицинской помощи констатировали их смерть. Параллельно была проведена эвакуация жильцов из соседних квартир в виду сильного задымления: на свежий воздух спасатели вывели 16 человек, в том числе двоих детей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается в пресс-релизе, благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудникам МЧС пожар был потушен в 7:23, его площадь составила 15 квадратным метров. Всего в работах от МЧС России задействовались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами.

Напомним, сотрудникам управления МЧС Севастополя в течение суток 1 января приходилось восемь раз выезжать на пожары, еще три вызова оказались ложными, дважды понадобилась их помощь после ДТП.

Фото: пресс-служба МЧС Севастополя