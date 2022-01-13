В Севастополе за прошлый год выявлено 80 водителей, управляющих авто умерших

Номера будут утилизированы

В Севастополе автоинспекторы за прошлый год выявили 80 водителей, которые управляли автомобилями, зарегистрированными на умерших.

В минувшем году сотрудники ГИБДД провели 23 рейда, направленных на выявление транспорта, зарегистрированного на умерших собственников, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Нарушителям грозит наказание в виде административного штрафа от 500 до 800 рублей.

В пресс-службе отметили, что у водителей-правонарушителей были изъяты государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств для последующей утилизации.

В ГАИ разъяснили, что после смерти собственника автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления в наследство.

Напомним, сотрудники госавтоинспекции проводят также рейды по выявлению пьяных водителей.

Ольга Сурикова