Севастопольцы умирают «по расписанию»

Севастополь вошел в пятерку регионов России с наименьшими показателями потерянных лет жизни, заняв 3 строчку рейтинга, согласно данным Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) минздрава, сообщают РИА Новости.

При подсчете использовалась разработанная ВОЗ система «Потерянные годы жизни» (ПГЖ), которая показывает число потерянных лет от преждевременной смерти исходя из предельного прогнозируемого уровня ожидаемой продолжительность жизни населения к 2050 году — 92 года. Его можно также выразить в виде коэффициента — число потерянных лет на 100 тысяч населения, но нельзя сопоставить с изменениями ожидаемой продолжительности жизни.

Система нацелена на мониторинг и анализ показателя ПГЖ для поддержки принятия управленческих решений и разработки эффективных стратегий, направленных на увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

«Показатель ПГЖ демонстрирует отставание от достижения целевых (эталонных) значений ожидаемой продолжительности жизни с учетом текущей динамики смертности», — говорится на сайте ЦЭККМП с напоминанием, что целевой показатель продолжительности жизни в России — 78 лет, он закреплен в национальных целях развития России до 2030 года.

Разброс показателя продолжительности жизни россиян, по данным за 2020 год, составил от 65,8 до 81,5 года.

Согласно предоставленной Центром информации, хуже всего с показателем потерянных лет жизни дела обстоят на Чукотке — 7,76, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17. Также в пятерку худших попала Тува (7,16 потерянного года) и Оренбургская область (6,91 потерянного года).

Минимальные показатели зафиксированы в Ингушетии (3,59 потерянного года), в Адыгее (4,5 потерянного года), в Севастополе (4,64 потерянного года), в Карачаево-Черкесской Республике (4,69 потерянного года) и Калининградской области (4,86 потерянного года).

Основными причинами, ведущими к потерянным годам жизни, стали болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни органов пищеварения и COVID-19.

Напомним, ранее Росстат сообщал, что в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни снизилась во всех регионах России, кроме Севастополя.

Дмитрий Островский