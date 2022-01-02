В Севастополе за 1 января случилось 8 пожаров

Без жертв
Сотрудникам управления МЧС Севастополя в течение суток 1 января приходилось восемь раз выезжать на пожары, еще три вызова оказались ложными, дважды понадобилась их помощь после ДТП.
Так, огнеборцы ликвидировали пожары по следующим адресам:
На балконе в квартире жилого многоквартирного дома на улице Правды;
Пожар в частном жилом доме в СТ «Строитель» на улице Ежевичной.
Пожар в строении на территории частного домовладения в СТ «Северный» на ул. Адмирала Крастелева;
Дважды горел мусор на контейнерных площадках на улице Горпищенко;
Пожар на контейнерной площадке (мусор) на улице ул. Тараса Шевченко;
Пожар на открытой территории (мусор) на улице Симонок;
Пожар на контейнерной площадке (мусор) на Набережной Корнилова.
Напомним, в Севастополе за новогоднюю ночь пресечено 64 правонарушения, раскрыто 2 преступления.
Ольга Сурикова