В Севастополе за 1 января случилось 8 пожаров

Без жертв

Сотрудникам управления МЧС Севастополя в течение суток 1 января приходилось восемь раз выезжать на пожары, еще три вызова оказались ложными, дважды понадобилась их помощь после ДТП.

Так, огнеборцы ликвидировали пожары по следующим адресам:

На балконе в квартире жилого многоквартирного дома на улице Правды;

Пожар в частном жилом доме в СТ «Строитель» на улице Ежевичной.

Пожар в строении на территории частного домовладения в СТ «Северный» на ул. Адмирала Крастелева;

Дважды горел мусор на контейнерных площадках на улице Горпищенко;

Пожар на контейнерной площадке (мусор) на улице ул. Тараса Шевченко;

Пожар на открытой территории (мусор) на улице Симонок;

Пожар на контейнерной площадке (мусор) на Набережной Корнилова.

Напомним, в Севастополе за новогоднюю ночь пресечено 64 правонарушения, раскрыто 2 преступления.

Ольга Сурикова