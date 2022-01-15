В Севастополе двое подростков жестоко избили сверстника

В Севастополе двое тринадцатилетних подростков избили ровесника, свидетели жестокой сцены выложили видео в социальные сети. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается полиция.

«В результате проведённых мероприятий сотрудники полиции по делам несовершеннолетних ОМВД России по Гагаринскому району оперативно установили личности всех участников инцидента. Пострадавшему мальчику выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для определения степени причиненного вреда здоровью, с двумя другими несовершеннолетними работают сотрудники полиции совместно с социальным педагогом школы. В настоящее время полиция Севастополя устанавливает причины и обстоятельства произошедшего инцидента», — рассказала «Севкору» руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

По итогам проведенной проверки будет принято решение о привлечении родителей подростков к ответственности и постановке несовершеннолетних на профилактический учёт.

Напомним, ранее стало известно, что в симферопольском интернате возможно избили девятилетнего глухонемого мальчика из Севастополя.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот социальной сети Вконтакте