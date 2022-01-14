Полиция проводит проверку по факту возможного избиения глухонемого мальчика в интернате

В полиции Севастополя проводят проверку по факту получения травм глухонемым мальчиком в симферопольской специальной школе-интернате №2. Речь также идет о возможном возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников интерната по ст. 293 УК РФ «Халатность».

Об этом «Севкору» сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«17 декабря 2021 года в ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение из городской больницы № 5 об обращении несовершеннолетнего 2012 года рождения с травмами в виде ушибов и ссадин. Со слов законного представителя, мальчик получил травмы при неустановленных обстоятельствах во время нахождения в специальной школе-интернате в Симферополе, где проходит обучение», — сообщили в ведомстве.

В ходе проверки сотрудниками полиции получено заключение медицинского эксперта, согласно которому телесные повреждения у несовершеннолетнего относятся к повреждениям, не причинившим вреда здоровью. В связи с этим маме ребенка было отказано в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 115 и 116 УК РФ. («Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Побои» — ред.).

В настоящее время по факту получения ребёнком телесных повреждений проводится комплекс дополнительных проверочных мероприятий, который находится на контроле руководства УМВД России по Севастополю. Также копии материала проверки для принятия процессуального решения направлены в следственный отдел по Гагаринскому району СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

История с мальчиком, возможно избитым сверстниками в интернате, вызвала широкий общественный резонанс после публикации в соцсетях. Так, мама мальчика рассказала, что ее глухонемой девятилетний сын, находясь в интернате получил травмы, оставившие синяки и кровоподтеки на лице, спине, ягодицах и промежности.

По словам персонала, травмы были получены ночью, а так как мальчик не говорит, установить, что произошло на самом деле сотрудники не могут. Также в спальне нет камер.

В Гагаринском ОМВД отказались возбуждать уголовное дело после обращения мамы мальчика.

Однако, историей заинтересовался губернатор Севастополя Михаил Развожаев, затронув эту проблему на сегодняшнем заседании правительства и поручив создать специальный орган, который бы занимался защитой прав детей в городе.

Дарья Тимофеева

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