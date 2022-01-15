ЛДПР предлагает предоставить послабление в уплате налогов для семей с детьми

Ряд депутатов заксобрания Севастополя предложили внести изменения в законы о транспортном налоге и налоге на имущество физических лиц. Этот законопроект был рассмотрен на заседании комиссии по бюджету. Документ представил один из авторов, заместитель главы севастопольского парламента, депутат ЛДПР Илья Журавлев.
«Проектом закона предлагается освободить от уплаты налогов на одно транспортное средство и объекты недвижимого имущества одного из родителей (усыновителей), опекуна, попечителя — на три налоговых периода, начиная с года рождения ребенка, усыновления ребенка, установления опеки или попечительства над ребенком, а также одного из родителей (усыновителей), опекуна, попечителя ребенка-инвалида сроком, на который установлена категория «ребенок-инвалид», — отметил вице-спикер.
Как пояснил Илья Журавлев, принятие данной меры поддержки обусловлено необходимостью облегчения финансовых затрат граждан, ставших родителями (усыновителями), взявших ребенка под опеку или попечительство.
В результате было принято решение вынести этот законопроект на рассмотрение в первом чтении на пленарном заседании.
Анна Мельникова
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