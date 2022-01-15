В Севастополе уже более 100 случаев заболевания коронавирусом

Продолжается рост

В Севастополе по состоянию на 15 января зарегистрированы 108 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

55 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 4 человека в возрасте от 65 до 93 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 730 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 913 человек, 1 900 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 15 января сделали прививку от коронавируса 280 779 человек. Второй этап вакцинации прошли 268 859 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 15 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.