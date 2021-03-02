В Севастополе договорились Дом и Дворец

Будут бороться за лидирующие позиции в области культуры

В Севастополе 1 марта в Екатерининском зале Дома офицеров флота состоялось подписание договора о сотрудничестве и совместной деятельности ДКРа и ДОФа. Теперь город и Черноморский флот связаны еще одним союзом.

Как сообщает информационный отдел ДКР, документ торжественно скрепили подписями директор ГБУК «Дворец культуры рыбаков», заслуженный работник культуры Украины, председатель Севастопольского отделения Российского творческого Союза работников культуры Татьяна Зенина и начальник Севастопольского Дома офицеров Черноморского флота РФ, капитан 1 ранга, член Союза писателей России, член Русского географического общества Владимир Пискайкин.

Зенина подчеркнула, что таким образом два заведения культуры вышли на новый качественный уровень творческого взаимодействия.

«Речь идёт о реализации уже запланированных военно-патриотических, литературно-музыкальных проектах, концертной и выставочной деятельности», — сказала она.

Данное партнерство в сфере культуры, как надеются оба учреждения, будет способствовать укреплению позитивного имиджа и лидирующих позиций двух ведущих учреждений культуры города.

Напомним, в Севастополе на мысе Хрустальный должен появиться целый культурный кластер со строительством театра и балета и Академии хореографии.

Ольга Сурикова

Фото: Наталья Чёрная