В Стрелецкой бухте появилось огромное масляное пятно

Севастопольцы знают, в чем причина
Обеспокоенные севастопольцы стали выкладывать фотографии огромного масляного пятна, которое расплылось по Стрелецкой бухте. Фото опубликованы 1 марта в группе «Подслушано в Севастополе» социальной сети Вконтакте.
«В Стрелецкой бухте разлив нефтепродуктов», — появился пост в группе, который быстро поддержали севастопольцы, добавив свои фотографии загрязненной воды в бухте.
В комментариях люди переживали за рыб и птиц, которые непременно пострадают от такого выброса в воду.
«Там списанные корабли режут с другой стороны бухты, у них там то горит что-то,то остатки мазута сливаются….» — написал Евгений Шинкарев.
Напомним, совсем недавно севастопольцы выкладывали фото, на которых было видно, как горит судно в Стрелецкой бухте.
Ольга Сурикова