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В Севастополе девушка забыла в такси украденную вещь

02-03-2021
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Даже не успела воспользоваться

В Севастополе задержана молодая девушка за кражу бытовой техники их магазина посуды, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Как выяснили правоохранители, в  магазине девушка воспользовалась занятостью продавца и похитила со стеллажа электрический блендер стоимостью 3 тысячи рублей и скрылась на такси. Прибыв к нужному адресу, она вышла из автомобиля, а похищенный блендер остался лежать на пассажирском сидении.

Оперативники Гагаринского района задержали подозреваемую. Она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, полицейские Севастополя задержали семейную пару, подозреваемую в краже парфюмерии из магазина.

Ольга Сурикова

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