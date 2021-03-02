В Севастополе девушка забыла в такси украденную вещь

Даже не успела воспользоваться

В Севастополе задержана молодая девушка за кражу бытовой техники их магазина посуды, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Как выяснили правоохранители, в магазине девушка воспользовалась занятостью продавца и похитила со стеллажа электрический блендер стоимостью 3 тысячи рублей и скрылась на такси. Прибыв к нужному адресу, она вышла из автомобиля, а похищенный блендер остался лежать на пассажирском сидении.