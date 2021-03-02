В Севастополе девушка забыла в такси украденную вещь

Даже не успела воспользоваться
В Севастополе задержана молодая девушка за кражу бытовой техники их магазина посуды, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
Как выяснили правоохранители, в магазине девушка воспользовалась занятостью продавца и похитила со стеллажа электрический блендер стоимостью 3 тысячи рублей и скрылась на такси. Прибыв к нужному адресу, она вышла из автомобиля, а похищенный блендер остался лежать на пассажирском сидении.
Оперативники Гагаринского района задержали подозреваемую. Она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, полицейские Севастополя задержали семейную пару, подозреваемую в краже парфюмерии из магазина.
Ольга Сурикова