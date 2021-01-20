В Севастополе подвели итоги обсуждения застройки мыса Хрустальный

Старшее поколение обвинили в ретроградности

В Севастополе подвели итоги общественных слушаний по строительству культурного кластера в районе мыса Хрустального, сообщает сайт правительства города.

Начальник Управления развития городской среды Департамента архитектуры и градостроительства Ирина Марочкина рассказала журналистам, что в ходе слушаний от граждан поступило 265 предложений, при этом по Градостроительному кодексу легитимными признаны 28.

«Речь идет о гражданах, которые владеют недвижимостью или проживают длительное время в границах этой территории», — пояснила Марочкина.

Также в правительстве подчеркнули, что поскольку мыс Хрустальный знаковая городская территория, принято решение рассмотреть все предложения граждан. Они будут обнародованы на следующей неделе.

«Предварительный анализ – 70% обращений носят положительный характер, 30% — негативный и умеренный. Более взрослое поколение выступает за сложившийся архитектурный стиль Севастополя, а молодые смотрят на развитие – выступают за предложенные архитектурные решения», — отметила начальник управления.

Марочкина уточнила, что путь участия в общественных слушаниях был прописан на сайте ведомства. «Горожане могли также письменно обратиться в Департамент, в том числе по электронной почте», — добавила чиновник.

Ориентировочно документ будет вынесен на утверждение правительства Севастополя в феврале.

Ольга Сурикова