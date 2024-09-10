В Севастополе до 1 декабря можно сделать прививку от гриппа

Кампания стартовала 2 сентября. На сегодняшний день привит 18 791 человек.

Вакцинация будет осуществляться во всех прививочных кабинетах амбулаторно-поликлинической службы (поликлиники, амбулатории, ФАПы) – 43 пункта вакцинации:

— 10 пунктов городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова»;

— 11 пунктов городской больницы № 4;

— 7 пунктов городской больницы № 5;

— 15 пунктов городской больницы № 9.

Иммунизация против гриппа организованных коллективов детей осуществляется в медицинских кабинетах школьных и дошкольных образовательных учреждений. Также выставлены мобильные пункты вакцинации на площади Нахимова, у ТЦ «Симолл», ТЦ «Апельсин», ТЦ «Муссон» выделил помещение для организации вакцинации.

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Анна Левина