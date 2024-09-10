Развожаев пояснил, почему не отвечал на звонки главы КПРФ Геннадия Зюганова

В социальных сетях Севастополя разошлось видео, где глава КПРФ Геннадий Зюганов в довольно оскорбительном тоне рассказывает о том, что он 10 раз звонил губернатору Михаилу Развожаеву в день выборов и тот не брал трубку.

В своем телеграм-канале Развожаев прояснил ситуацию: он в принципе не берет трубку с незнакомых номеров и перезвонил Зюганову, когда узнал, что это он звонил.

«Геннадий Андреевич очень переживал о ходе выборов и о том, что партия КПРФ может не преодолеть 5% барьер в Севастополе. На эти переживания я ответил, что у партии еще есть время активизировать свой электорат. Что, собственно, и произошло, как мы видим. 5% барьер партия КПРФ в Севастополе преодолела. Жизнь все же удивительная штука: сегодня выяснилось, что иногда требуется объясняться на тему «Почему ты не ответил на звонок?» не только супруге», — поиронизировал градоначальник.

Глава же местных коммунистов Василий Пархоменко отметил, что с глубоким уважением относится к губернатору и полностью признает результаты выборов в заксобрание, в ходе которых партия набрала порядка 5% голосов избирателей.

Напомним, по итогам выборов в заксобрание Севастополя прошли представители четырех партий: Единой России, Новых людей, ЛДПР и КПРФ.

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