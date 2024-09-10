Полиция Севастополя напоминает о наиболее распространенных мошеннических схемах

Типичная схема мошенников — взлом аккаунта, и под видом владельца странички просьба занять деньги у друзей. Поэтому при поступлении таких сообщений, рекомендуется созвониться со знакомым, от имени которого поступила такая просьба, или в ходе переписки задать ряд уточняющих вопросов, ответы на которые знают только ваши близкие.

Также преступники пользуются популярными интернет-сервисами, размещая там заманчивые предложения о продаже различных вещей (зачастую по заниженным ценам) и, получив предоплату, не присылают заказанный товар либо отправляют непригодные для использования предметы. Луше пользоваться сервисами для защиты сделок внутри платформ, когда заплаченные средства резервируются на безопасном счете, пока посылка не будет доставлена. После подтверждения качества товара покупателем производится оплата продавцу.

Часто в полицию обращаются жертвы мошенников, которых просили продлить договор обслуживания мобильной связью, полис медицинского страхования, а также защитить банковский счет. Обращаясь к потенциальной жертве по имени и отчеству, используя логотип учреждения и соответствующую профессиональную терминологию, незнакомцы отвлекают внимание разговором. Далее якобы для указанных целей, они спрашивают поступивший СМС-код с помощью которого получают доступ к вашему банковскому счету или личному кабинету.

Возможна и криминальная комбинация, когда после предыдущего звонка мошенника с потенциальной жертвой на связь выходят его сообщники, выдают себя за банковских работников, правоохранителей или сотрудников спецслужб, рассказывают, что разглашенными сведениями завладели преступники и для предотвращения хищений денежных средств нужно перевести все сбережения на «безопасные» счета. Если потерпевший выполняет эти требования, то переводит свои накопления мошенникам.

Полиция напоминает, что сотрудники правительственного портала и правоохранительных органов, работники судов и банковских учреждений никогда не спрашивают по телефону пароли и коды, не настаивают на перечислении денег для «противодействия преступлению» и не требуют установки мобильных приложений на гаджет.

Если же вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в ближайшее территориальное подразделение МВД России или звоните по телефону 102.

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Анна Левина