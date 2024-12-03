В севастопольских школах запретили иностранные мессенджеры

В соцсетях Севастополя и Крыма активно обсуждается внедрение мессенджера «Сферум». Автор поста высказала мнение, что сейчас происходит «цифровое «насилие» над детьми и родителями в школах».

«Теперь всех заставляют переходить в Сферум, который толком еще не разработан. Также заставляют регистрировать там детей и создавать видимость активности — писать что-либо или ставить «+»», — рассказала родительница.

Также же ее возмутило, что школьников обязали получить банковские карты, и теперь в школу пускают только по ним.

В комментариях «Севкору» в департаменте образования пояснили необходимость перехода на «Сферум». По федеральному закону запрещено использовать в образовании информационные системы, принадлежащие иностранным владельцам.

В частности, отмечается, что с 1 марта 2023 года вступил в силу закон, запрещающий использование в образовательных организациях «принадлежащих иностранным юридическим лицам и иностранным гражданам информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и используются для обмена электронными сообщениями» (Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

«Допускается применение только российских разработок. Такой платформой является информационно-коммуникационная платформа «Сферум», представляющая собой образовательную социальную сеть, где для каждой школы создается сообщество, участниками которого могут стать учителя, ученики и их родители», — говорится в ответе депобразования.

Подчеркивается, что «Сферум» – это отечественная разработка, полностью бесплатная для учителей и учеников, родителей. Она считается абсолютно безопасным и защищенным сервисом для общения. Это значит, что модерация осуществляется непосредственно выбранным образовательной организацией администратором, таким образом, «лишних» людей в сообществе школы не будет.

В чатах также можно обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, осуществлять аудио- и видеозвонки – все, как в популярных мессенджерах.

Платформа «Сферум» основана на технологиях социальной сети «ВКонтакте». Цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами платформы «Сферум» обеспечивает «Ростелеком». Пользоваться платформой можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Также в комментарии нам подчеркнули, что регистрация детей и родителей в «Сферум» добровольной. «Сферум» рекомендуется на замену иностранным мессенджерам (Telegram, Whats App, Viber и др.)

Что касается пропускной системы в школах, в департаменте разъяснили, что «в школах Севастополя работает система пропуска с использованием школьной карты ЕГКС, а также пилотные проекты с банками РНКБ и Сбербанк».

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Ольга Сурикова