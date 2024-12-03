На подготовку каких специалистов сделал ставку Севастополь

В департаменте образования определили рабочие специальности, которые на сегодня востребованы в регионе и на подготовку которых теперь делается упор в учреждениях среднего профессионального образования.

В первую очередь, по словам директора департамента образования Максима Кривоноса, в профобразовании сделан акцент на потребности предприятий региона. С этого года уменьшено финансирование подготовки бухгалтеров, экономистов и юристов.

«Отказаться от их подготовки невозможно, потому что они тоже востребованы. Просто единственное, что мы все юридические, бухгалтерские непрофильные вещи перевели в небюджетное финансирование. За счет бюджета мы юристов сейчас не готовим в учреждениях профтехобразования», — сообщил он в ходе сессии Заксобрания.

Также организовано, по его словам, обучение специалистов в сфере ЖКХ. С этого года открыто направление подготовки специалистов для газового хозяйства и водоканала.

Флагманом профтехобразования в стране выступает проект «Профессионалитет». Севастополь в качестве своего вектора выбрал строительную отрасль. В нашем городе подготовка специалистов для строительной отрасли ведется в многопрофильном колледже имени Геловани и архитектурно-строительном техникуме.

Как отметил глава департамента, его ведомством подана заявка на участие в федеральной программе. В случае одобрения будут получены средства на капитальный ремонт системы профтехобразования, а также общежитий учреждений профтехобразования.

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Ольга Сурикова