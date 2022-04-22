В Севастополе на Пасху ограничат движение

Планируется бесплатный подвоз граждан к Херсонесу

В Севастополе запланировано ограничение движения транспорта на время проведения мероприятий, приуроченных к празднованию Пасхи, сообщил правительственный портал.

С 20:30 23 апреля и 24 апреля до окончания мероприятий по улице Древней будет ограничен проезд всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, транспортных средств, принадлежащих лицам, проживающим в зоне ограничения, и автотранспорта экстренных спецслужб.

Пропуск личного транспорта будет осуществляться по мере освобождения мест для парковки. Профильный департамент призывает пользоваться в Пасхальную ночь общественным транспортом.

Также в период проведения праздничных мероприятий перевозки по троллейбусным маршрутам №7, 9, 10, 12 и автобусным маршрутам №3 и 103 будут осуществляться с 21:00 23 апреля до 06:00 24 апреля.

С 21:00 23 апреля до окончания ночного пасхального богослужения во Владимирском соборе на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» с остановочного пункта «ЦУМ» по направлению в город будет организован бесплатный подвоз граждан к Херсонесской площади.