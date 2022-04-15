Севастопольский бизнес получил поддержку от правительства города

Налоговые и арендные льготы и каникулы

Правительство Севастополя на последнем заседании 14 апреля приняло целый ряд мер для поддержки бизнеса в условиях ужесточения внешнего санкционного давления.

В ходе заседания подчеркивалось, что на поддержку местных предпринимателей только в этом году выделено 293 млн рублей, из которых 20 млн — это безвозвратная помощь, остальными средства заложены в отсроченные платежи на 2022-2023 годы.

В пакет мер вошли следующие пункты:

— Один рубль – столько будут платить ежемесячно за аренду земельных участков предприятия, занимающиеся импортозамещением. К список будет позже определен департаментом экономического развития города.

— Предпринимателям из пострадавших отраслей предоставили 100% отсрочку по арендной плате за второй квартал 2022 года для договоров аренды госимущества и земли.

— Рестораторов освободили от оплаты аренды с января по май текущего года за размещение летних веранд.

— продлеваются сроки уплаты субъектами МСП: авансовых платежей по налогу на имущество организаций, по земельному налогу, по транспортному налогу за I квартал 2022 г. – не позднее 31.08.2022.

Налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты которого приходится на I и II кварталы 2022 – на четыре месяца с момента наступления даты платежа.

Единого сельскохозяйственного налога за 2021 год, авансовых платежей по налогу за 2022 год – на четыре месяца.

— Продлеваются сроки уплаты налога по УСН за 2021 год – на шесть месяцев для ИП, авансовых платежей по налогу за I квартал 2022 – на шесть месяцев для ЮЛ и ИП из пострадавших отраслей, не включенных в аналогичный федеральный перечень, с последующей рассрочкой оплаты сумм налогов на 6 месяцев.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал проведение в понедельник внеочередного заседания правительства для принятия еще одного комплекса мер для поддержки предпринимателей.

Ольга Сурикова