В Севастополе для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины предлагается 300 образовательных программ

Правительство Севастополя рекомендует гражданам Донецкой, Луганской народных республик и Украины, прибывших в наш город, пройти профессиональное обучение, получить дополнительное образование или повысить квалификацию.

Желающим пройти профобучение, получить дополнительное образование необходимо подать заявление на портале «Работа в России». На сегодняшний день доступно более 300 образовательных программ.

Начальник управления занятости департамента труда и соцзащиты населения Сергей Махонин рассказал, что на портале «Работа в России» граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины, ДНР, ЛНР, могут самостоятельно выбрать программу обучения и форму обучения, как очную, так и заочную.

После этого в течение трех рабочих дней необходимо обратиться в Центр занятости и предоставить оригиналы документов. А далее помощь окажут специалисты службы занятости.

В Севастополе данная категория граждан может пройти обучение в трех образовательных организациях: Севастопольском государственном университете, Институте развития образования и Южно-Российском институте управления. Длительность обучения зависит от выбранной программы и графика и может составить от трех недель до трех месяцев.

«Мы приглашаем граждан из Донецкой, Луганской народных республик и Украины воспользоваться возможностью и получить абсолютно бесплатное образование. На сегодняшний день доступно множество программ для профессионального обучения и повышения квалификации. Среди них IT- сфера, сфера туризма и гостеприимства, сфера образования, бухгалтерский учет и другие. Доступны и рабочие профессии. Все зависит от исходного образования, компетенций и желания человека», — подчеркнул начальник управления занятости.

Для получения дополнительной информации по вопросу обучения необходимо обращаться в Центр занятости по адресу ул. Руднева, 40, каб. 516-518.

Напомним, в России уже получилось трудоустроить семь тысяч жителей ДНР, ЛНР и Украины.

Ольга Сурикова