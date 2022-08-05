Чем заняться на выходных в Севастополе

Вечер пятницы самое время задуматься о планах на уик-энд. Благо несмотря на желтый уровень террористической опасности заняться в городе есть чем.

На днях стартовало главное культурное событие года – фестиваль оперы и балета «Херсонес». Легендарный Михайловский театр привез в Севастополь балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». В субботу и в воскресенье спектакли стартуют в 20:30. Билеты: 1 000 — 3 000 рублей.

Традиционное для летнего Севастополя байк-шоу «Русский лес» откроется уже завтра. Кульминация в субботу в 23:00. Среди приглашенных звезд — Зверобой и Вадим Самойлов, Константин Кинчев, группа АлисА и другие. Билеты: 1 500 — 2 500 рублей.

В кино можно увидеть новую часть миньонов «Миньоны: Грювитация» и, если вы вдруг спустя полгода все еще не увидели «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, то не переживайте, в «Мире кино» он все еще идет.

Во дворике библиотеки имени Толстого в субботу можно абсолютно бесплатно посетить спектакль «Барьер» от профессионального уличного театра «Мягкий знак».

А СевТЮЗ покажет маленьким севастопольцам спектакль «Дневник кота-убийцы» в субботу, а в воскресенье «Выстрел. Барышня-крестьянка». Билеты: 500-800 рублей.

Театр имени Луначарского порадует чеховской «Чайкой» и пушкинской «Пиковой дамой». Билеты: 250 – 1300 рублей.

Если вас не пугает жара, то парк живой истории «Федюхины высоты» каждый день устраивает гладиаторские бои. Начало в 18:00. Билеты: 400 — 500 рублей.

А вот детям будет интересно посетить археологический мастер-класс в Херсонесе «Археологическая песочница», где каждый сможет почувствовать себя археологом. Билет: 300 рублей.

Дарья Тимофеева