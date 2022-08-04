В России уже трудоустроили 7 из 10 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР

В России уже трудоустроили около 7 тысяч граждан ДНР и ЛНР, прибывших после начала специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба минтруда РФ, передает «Крыминформ».

«По состоянию на 2 августа в центры занятости за помощью в поиске работы обратились порядка 10 тысяч таких граждан, из них 7 тысяч – трудоустроены», – говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве проинформировали, что в регионах сформирована база из более чем 91 тысячи вакансий, из них 17 тысяч – с предложением жилья. Наиболее востребованы врачи, фельдшеры и акушеры, медсестры, инженеры-конструкторы, водители троллейбуса, учителя, официанты, повара и продавцы.

Кроме того, на портале «Работа России» открыт специальный раздел «Информация для вынужденно прибывших лиц», где есть информация для временной или сезонной работы. Сейчас на портале доступно около 500 тысяч краткосрочных вакансий.

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Ольга Сурикова