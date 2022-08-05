Правительство Севастополя не рекомендует ехать на байк-шоу на своем авто

Правительство Севастополя рекомендует всем желающим попасть на байк-шоу, пересесть с личного автомобиля на автобус.

«Для удобства посетителей, завтра, 6 августа, с 16:30 организован трансфер с остановки «5-й км Балаклавского шоссе» (кафе «Золотое кольцо»), — информирует правительственный портал.

Интервал движения автобусов — 20-30 минут, по наполняемости пассажирами.

После окончания шоу обещается также организовать трансфер до Севастополя.

Напомним, на период проведения байк-шоу с 5 по 9 августа введены изменения схемы движения на трассе Ялта-Севастополь.

Ольга Сурикова