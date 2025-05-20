В Севастополе девушка без прав устроила смертельное ДТП

В Севастополе сегодня ночью произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 3:30 на дороге «Объездная г. Инкерман» 26-летняя девушка-водитель, не имеющая прав, управляла Peugeot на правом закруглении дороги, не справилась с управлением и вылетела за пределы проезжей части. Машина при этом перевернулась.

В результате ДТП 25-летний пассажир–владелец иномарки погиб на месте до приезда скорой помощи.

Девушка-водитель не пострадала, по результатам освидетельствования – трезва.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Севастополя