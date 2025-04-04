В Севастополе будут судить студента за смертельное ДТП

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб пассажир такси.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По версии следствия, около часа ночи 26 января этого года 19-летний парень ехал с двумя друзьями и девушкой по Столетовскому проспекту на BMW 530D. Машину он взял у знакомого. При повороте налево на перекрестке в районе АЗС на Столетовском проспекте он решил выполнить «дрифт». При этом перепутал педали и резко увеличил скорость. Потеряв контроль, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с такси.

На заднем сидении такси находился 46-летний пассажир. От травм он скончался в больнице.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до 5 лет колонии.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Севастополя

Видео: Полиция Севастополя