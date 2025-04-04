В Севастополе будут судить студента за смертельное ДТП

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб пассажир такси.
По версии следствия, около часа ночи 26 января этого года 19-летний парень ехал с двумя друзьями и девушкой по Столетовскому проспекту на BMW 530D. Машину он взял у знакомого. При повороте налево на перекрестке в районе АЗС на Столетовском проспекте он решил выполнить «дрифт». При этом перепутал педали и резко увеличил скорость. Потеряв контроль, выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с такси.
На заднем сидении такси находился 46-летний пассажир. От травм он скончался в больнице.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Обвиняемому грозит до 5 лет колонии.
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Ольга Сурикова
Фото: прокуратура Севастополя
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