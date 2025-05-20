В Лазаревском сквере в Севастополе появится фонтан

В центре сквера имени адмирала Михаила Петровича Лазарева в Севастополе появится фонтан. Архитектурно-художественный совет города рассмотрел концепцию благоустройства общественного пространства, включая центральный элемент — фонтан, который, по словам заместителя губернатора Максима Жукалова, пока требует доработки.

«Мы дали разработчикам рекомендации, чтобы они представили видение фонтана как центрального элемента сквера. Предложено отразить в дизайне кругосветные путешествия и открытие Антарктиды — возможно, через очертания материка или узнаваемую часть», — пояснил Жукалов. Ожидается, что доработанный проект будет представлен на повторное рассмотрение совета в ближайшее время.

Фонтан станет ключевой частью обновленного пространства, работы в котором начались в мае 2023 года. Благоустройство выполняется в рамках капитального ремонта на основании проекта, подготовленного в 2019 году самарской компанией «Волгостромпроект». Подрядчиком выступает ООО «Авес-строй». Контракт на сумму более 78 миллионов рублей был заключён с государственным бюджетным учреждением «Парки и скверы».

В рамках проекта предусмотрено обустройство инженерных сетей, уличного и ландшафтного освещения, пешеходных и велосипедных дорожек, зон отдыха, спортивных площадок, детских комплексов и масштабного озеленения. Сквер должен был быть готов к ноябрю 2023 года.

Однако работы были приостановлены — как пояснил Максим Жукалов, это сделано для согласования финального облика ключевых элементов, в первую очередь — фонтана. По данным контракта, на данный момент уже оплачено свыше 77,7 млн рублей. После утверждения обновлённого проекта работы планируют возобновить.

Напомним, утвержден проект строительства акватермального комплекса. Объект разместится на месте бывшего недостроенного ледового катка, недалеко от городского цирка.

Дмитрий Островский

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