В Севастополе возбуждено дело о хищении более чем 176 млн рублей на гособоронзаказе

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении ИП Виктора Бойчука, обвиняемого в хищении бюджетных денег при выполнении гособоронзаказа.

Следствием установлено, что в 2023-2024 гг. Минобороны заключены многомиллионные госконтракты с ИП Бойчуком В.В. на поставку древесины. В указанный период он представлял фиктивные документы о качестве и стоимости поставляемой древесины, похитив более 176 млн рублей.

По ходатайству военного следователя суд избрал Бойчуку меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следкома России.

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Ольга Сурикова