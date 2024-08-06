В Севастополе девочке и ее маме удалось через суд получить 1,5 млн рублей компенсации за ДТП

В Севастополе при участии прокуратуры вынесено решение о взыскании в пользу пострадавшей в ДТП девочки и ее матери свыше 1,5 млн рублей

Установлено, что в апреле 2022 года 15-летняя девочка в результате ДТП в районе подъезда к поселку Кача получила тяжкий вред здоровью. Ее мать длительное время ухаживала за дочерью. Женщина обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с собственника автомобиля, который сбил на ребенка, компенсации морального вреда и утраченного заработка.

Нахимовский районный суд Севастополя с учетом позиции прокурора вынес решение о взыскании в пользу местной жительницы и ее пострадавшей дочери свыше 1,5 млн рублей.

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Ольга Сурикова