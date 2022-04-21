В Севастополе ищут очевидцев наезда на школьницу в Каче

Вечером шла по дороге

Госавтоинспекция Севастополя устанавливает очевидцев наезда на 15-летнюю школьницу. ДТП произошло 18 апреля в 20:50 по дороге к поселку Кача.

Установлено, что водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Тoyota», сбил девочку, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.

Она доставлена больницу с тяжелыми травмами.

ГАИ просит отозваться очевидцев для установления обстоятельств и причин происшествия, а также объективного расследования ДТП. Позвонить нужно по телефонам дежурной части 738-400, 738-401, группы розыска – 738-428 или 102.

Напомним, недавно была сбита была школьница на улице Очаковцев. Водитель скрылся с места ДТП.

Ольга Сурикова