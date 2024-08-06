В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту нарушений при выделении земли участнику боевых действий

Прокуратура Севастополя провела проверку исполнения действующего законодательства в Департаменте по имущественным и земельным отношениям.

Установлено в декабре 2023 года Департаментом издано распоряжение о согласовании предоставления в аренду земельного участка без проведения торгов площадью 1 000 кв. м кадастровой стоимостью свыше 2 млн рублей в районе ТСН «Жилищник-Д» по заявлению участника боевых действий. Однако в дальнейшем сведения об этом были удалены из Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Севастополе, а в январе 2024 года Департаментом издано распоряжение о предоставлении того же земельного участка в аренду без проведения торгов иному лицу льготной категории, в нарушение прав первого заявителя.

Прокуратура опротестовала нормативно-правовой акт Департамента, повлекший двойное предоставление гражданам одного и того же земельного участка. Более позднее распоряжение отменено.

Возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации.

Также прокуратура осуществляет процессуальный надзор за ходом расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами в отношении специалиста Департамента, который подозревается в неправомерном копировании для своего знакомого охраняемых законом компьютерных данных о свободных земельных участках, предназначенных для льготной категории граждан.

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Ольга Сурикова