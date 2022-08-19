В Балаклаве отец пять лет развращал и делал порносъемку своей дочери

В Севастополе в суд направлено уголовное дело по обвинению 53-летнего местного жителя в совершении половых преступлений против детей.
По версии следствия, мужчина в период с сентября 2016 года по июль 2021 года в своей квартире в Балаклавском районе делал фотографии порнографического характера с участием своей дочери, совершал в отношении нее развратные и иные действия сексуального характера. На период начала его преступной деятельности девочке исполнилось всего 9 лет.
Жалоба матери не помогла, женщина не стала останавливать своего супруга. В итоге ребенок, опасаясь наказания родителей, не рассказывал никому, что происходит в семье.
Также в июне 2018 года мужчина совершил развратные действия в отношении 14-летней одноклассницы своего старшего сына.
Дочка рассказала о происходящем с ней родителям своей близкой подруги только в июле 2021 года. По месту проживания мужчины обнаружены фотоаппаратура, ноутбук и диск с фотографиями его дочери.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
С целью обеспечения безопасных условий развития и воспитания ребенок помещен в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков».
Напомним, в Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который совершал преступления сексуального характера в отношении в своей 7-ми летней дочки и ее подруг.
Ольга Сурикова