В Балаклаве отец пять лет развращал и делал порносъемку своей дочери

В Севастополе в суд направлено уголовное дело по обвинению 53-летнего местного жителя в совершении половых преступлений против детей.

По версии следствия, мужчина в период с сентября 2016 года по июль 2021 года в своей квартире в Балаклавском районе делал фотографии порнографического характера с участием своей дочери, совершал в отношении нее развратные и иные действия сексуального характера. На период начала его преступной деятельности девочке исполнилось всего 9 лет.

Жалоба матери не помогла, женщина не стала останавливать своего супруга. В итоге ребенок, опасаясь наказания родителей, не рассказывал никому, что происходит в семье.

Также в июне 2018 года мужчина совершил развратные действия в отношении 14-летней одноклассницы своего старшего сына.

Дочка рассказала о происходящем с ней родителям своей близкой подруги только в июле 2021 года. По месту проживания мужчины обнаружены фотоаппаратура, ноутбук и диск с фотографиями его дочери.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С целью обеспечения безопасных условий развития и воспитания ребенок помещен в ГКУ «Социальный приют для детей и подростков».

Напомним, в Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который совершал преступления сексуального характера в отношении в своей 7-ми летней дочки и ее подруг.

Ольга Сурикова